Vivons cachés : vous prendrez bien un cookie ?

A côté de ces cookies de fonctionnement, d’autres cookies sont à l’affut. Ceux que déposent les agences publicitaires. Ceux-là vont nous épier pour mieux nous profiler. Et Hugues Rey connaît leur valeur informative : "On sait ce que vous avez regardé, on sait précisément d’ailleurs comment vous l’avez regardé. Et on veut transformer ces gens qui sont des prospects, qui se sont intéressés pour un certain nombre de produits, en des gens qui achètent le produit".

Convertir, tel est le terme employé par les publicitaires. C’est un peu comme si les cookies facilitaient une forme moderne de prosélytisme : "L’idée c’est de bien convertir", sourit le publicitaire. "C’est ce que nous appelons en termes publicitaires du re-targeting, on va recibler un certain nombre d’individus. Je sais que vous avez regardé des chaussures de running, des barres énergétiques, un short… ben oui je commence à comprendre qui vous êtes. Alors on pourrait être un peu plus prospectif encore, et là ça devient intéressant parce qu’on va un peu plus dans des réflexions croisées. Vous allez sur le site par exemple de randonnées en Corse. Si vous êtes capable de croiser cette information de la personne qui s’est intéressée à l’idée de randonnée en Corse ou, mieux, qui aurait acheté un voyage pour aller en Corse, et que vous êtes capable de faire une transaction avec un site qui vend de l’équipement de randonnée, vous avez un lien entre un acte qui a été posé, et les produits que vous pourriez proposer. Ce n’est pas du prosélytisme, c’est juste de l’intelligence basée sur de la donnée. J’ai compris ce qu’il faisait, j’ai compris ce qu’il pourrait faire, voilà ce que je voudrais qu’il fasse".

Dans les agences de publicité au 21e siècle, des équipes sont donc spécialisées en profilage. Un mot lourd de sens, mais Hugues Rey se veut rassurant : "Profilage est un mot qui fait un peu peur. Ca fait en même temps série policière et Big Brother. Alors, oui, une grosse partie des équipes chez nous travaille sur ce qu’on appelle l’audience. C’est d’abord comprendre ce que les gens font et qui ils sont, avant de parler cookies. On parle d’ailleurs de " persona ". Un persona est la description d’un consommateur dans une situation dans laquelle on va effectivement le décrire, on va dire, c’est un homme, c’est une femme, quel âge a-t-il, quel type de média consomme-t-il, quels sont les freins, quels sont les problèmes auxquels il fait face dans la vie et quels sont ceux qui seront solutionnés par le produit ou service que je lui propose ? "

Chacun de nous est un "persona". Nous appartenons d’ailleurs à plusieurs cibles. Auxquelles nous sommes associés en fonction des données personnelles que nous livrons. Des données qui peuvent être croisées pour un profilage encore plus précis :

"Si vous êtes capable de croiser l’ensemble des cookies, et des données qui sont plus identificatrices en termes de socio-démographie, c’est sans limite dans l’absolu. Et à ce niveau-là, le fait que la cible soit déterminée de manière plus limitée, c’est que vous ne polluez pas des personnes qui ne seraient pas intéressées par ce type de sujet"

Mais en croisant ces "personas", peut-on être profilé à l’infini et de plus en plus précisément ?

"Tout peut être croisé, oui et non", poursuit Hugues Rey. "C’est intéressant, en fait il existe des données de toutes sortes, mais je n’ai pas 500 items, évidemment. Je n’ai pas 500 identifiants pour chacune des personnes, rassurez-vous !"

- Vous en avez combien ?

- C’est très variable, en fonction des différentes sources, en fonction des différents cookies.

- Et c’est chiffrable ?

- C’est un exercice que nous n’avons jamais fait sous cette forme.