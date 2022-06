Vivons cachés - se protéger de l'intrusion sans limite des ordinateurs quantiques

L’espionnage industriel, militaire, politique, sera encore plus redoutable à l’avenir avec un matériel quantique. Les pays stockent les données chiffrées d’autres puissances, dans l’idée de pouvoir les cracker un jour. D’ici 5, 10, 15 ans, à l’aide d’un futur ordinateur quantique. Comme le confirme Jean-Jacques Quisquater, spécialiste en cryptographie à l’UCLouvain

"Depuis la guerre 40-45, on enregistre tout… et puis on verra plus tard."

Il nous rappelle les fondamentaux en matière de sécurité informatique :

"La clé de la sécurité la plus grande c’est de ne pas utiliser de fichiers PDF, de ne pas utiliser d’ordinateurs, du moins, le moins possible. Et en tout cas pas mis sur internet et avec Bluetooth et le wifi. Mais d’avoir le résultat sur papier. Quand on dit ça on a l’air un peu parano, mais moi je peux vous dire que, vraiment, les trucs les plus secrets auxquels j’ai travaillé avec des banques belges, tout le support était seulement en papier ! Et j’allais chez eux, j’allais lire, et puis on mettait ça dans le coffre-fort. On n’a jamais fait de photocopie… Moi ce qui m’avait frappé il y a quelques années, c’est qu’on a vu tous les documents qui ont été publiés par Snowden. Les plus grands secrets de la NSA ne sont pas dedans. Les documents les plus secrets de la NSA ne sont qu’en papier. Depuis toujours. Et il faut savoir quelque chose, par exemple, les services américains ont détecté il n’y a pas longtemps que les services secrets, russes par exemple, utilisaient de plus en plus de machines à écrire. Et n’employaient plus d’éditeur de texte, etc. Eh bien il y a une bonne raison à ça…"

Dans le monde entier, la course au savoir quantique est devenue une obsession. Le marché s’évalue en milliards de dollars. Le 21ème siècle sera quantique, et cela pourrait bouleverser l’ordre mondial.