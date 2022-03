Vivons cachés : les data brokers, les nouveaux grands méchants ?

Le nom de ces entreprises : Experian, Datalogix, Spokeo. On en compte à vrai dire des milliers sur la planète. Le marché représenterait plus 200 milliards de dollars.

Acxiom est l’un des plus importants courtiers en données au monde. Il possède 23.000 serveurs qui collectent et analysent jour et nuit les données d’un demi-milliard de consommateurs sur la planète.

Voilà ce qu’en disait Scott Howe le CEO d’Axciom lors d’une conférence du Delta Trust and Bank Investment à Little Rock, Arkansas…

"Chez Acxiom, nous faisons 30.000 milliards de transactions par mois. Nous traitons 20 fois plus de datas que ce que Google n’en traite…"

"L'objectif d'un spécialiste du marketing mondial, c’est de créer le plus grande tableau Excel au monde. Avec une rangée pour chacun des individus de la planète – sept milliards de rangées. Et, en parallèle des centaines de milliers de colonnes - une pour chaque type de comportement.

Le vendeur pourra simplement regarder son tableau et dire : ah, voilà Charles Dupont, voilà ce que je sais de lui et voilà donc les produits, les services, les expériences client qui vont l’intéresser…"

Bien connaître ses clients est donc l’objectif avoué. Offrir au consommateur la pub qu’il ne rejettera pas, c’est le crédo… les data brokers y voient même un cadeau.

Olivier Tesquet :

"C’est collecter et vendre. Les deux vont main dans la main. C’est-à-dire que quand on parle de surveillance, on a tendance à imaginer qu’on vise l’identification très précise des individus. C’est-à-dire qu’on s’imagine qu’on va être pris en filature dans la rue, qu’on va connaître le moindre de nos faits et gestes et qu’on va être, finalement, dans cette définition de quelque chose qui ressemble à une forme de totalitarisme, qui est la pénétration, vraiment, de l’intimité.

Les courtiers en données ne sont pas intéressés par les endroits où vous allez, en revanche ils sont intéressés par le volume. Et si au passage, ça veut dire vendre des idées politiques, pour un camp ou pour un autre d’ailleurs, ça permettra de faire rentrer encore un peu plus d’argent dans les poches. Mais le seul projet politique qu’il y a finalement derrière ça, repose essentiellement sur l’accumulation de richesses. A part évidemment la prédation de ces données personnelles"