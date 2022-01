Vivons cachés : les caméras de surveillance 2.0

Au Parlement britannique, la députée Karen Lee interpellait, il y a quelques mois, son ministre de l’Intérieur en ces termes :

"Hikvision utilise sa technologie de reconnaissance faciale et menace les Tibétains et Les Ouïghours. Il apparaît que Hikvision est le fournisseur de caméras de surveillance le plus important du Royaume-Uni. Le gouvernement de notre pays doit vraiment élever la voix et faire entendre que nous n’acceptons pas les abus en termes de droits humains"