Vivons cachés : le Metaverse

C’est l’une des démos qu’on peut voir dans le film de présentation du Metavers, par Marc Zuckerberg :

"Imaginez-vous, vous mettez votre casque de réalité virtuelle et vous vous retrouvez instantanément chez vous. Il y a votre environnement habituel, recréé virtuellement. Il y a aussi des éléments qui ne sont possibles que dans le monde virtuel. Et puis, il y a une vue magnifique sur ce que vous avez toujours trouvé de plus beau au monde !"

Un message arrive sur sa montre :

- Hé ! Tu nous rejoins ?

- Oui il faut que je me trouve quelque chose à mettre

Un passage dans une garde-robe virtuelle,

"Ça c’est cool !"

Et le voilà télétransporté dans une "spaceroom", une salle de réunion dans l’espace. Il y retrouve ses amis, enfin… les avatars de ses amis.

L’un des intervenants flotte dans la pièce. L’autre a pris la forme et l’allure d’un robot

Mark Zuckerberg nous livre la description de ces ambitions folles :

"Donc, voilà un aperçu de ce que nous mettons en place pour mener une vie sociale dans le Metavers. Le plus important c’est l’impression d’y être. Vous aurez vraiment la sensation d’être présent avec d’autres. Vous saisirez l’expression de leur visage, vous verrez les mouvements de leur corps.

Ensuite, il y aura les avatars c’est-à-dire la façon dont nous serons représentés dans le Metavers"

Une expérience immersive dans un univers où tout sera possible : jouer, visiter, apprendre, créer, acheter, tel est la promesse du Métavers.

Un monde fictif sans aucune limite, accessible à l’aide d’un casque de réalité virtuelle.

"Quand vous êtes avec le casque vous êtes plongés dans cette réalité", commente Hugues Bersini. Il dirige le laboratoire d’intelligence artificielle à l’ULB. Il a testé les dernières générations de casques 3D :

"On peut imaginer toutes les réalités, donc, des réalités qui sont proches de l’existence, des réalités qui ont existé, des réalités en devenir, on peut voler, on peut se retrouver dans un océan et nager ensemble dans cet océan. C’est assez extraordinaire, vous êtes vraiment plongés dans des univers, vous avez vraiment l’impression d’y être"

Pour Mark Zuckerberg, l’avenir… c’est la téléportation !

"Se téléporter dans le Metavers sera comme cliquer sur le lien web. On prendra l’habitude d’être des hologrammes à l’avenir. Vous pourrez aussi prendre vos affaires et vous projeter dans le monde réel par le biais de votre hologramme grâce à la réalité augmentée"

L’utilisateur du casque de réalité virtuelle oculus de Meta, accède déjà à Horizon Home. Marc Zuckerberg rajoute :

"Bientôt, nous introduirons une version " réseau social " de HOME. Vous pourrez y convier les avatars de vos amis. Passer un moment ensemble, regarder des vidéos, vous projeter dans des applications ensemble"

La prochaine étape sera ni plus ni moins de projeter l’internaute dans Horizon world :

"Vous pourrez y inventer des mondes et partir à leur découverte avec des amis"

Et c’est déjà très concret, comme le précise le patron de Meta :

"On a commencé à bosser sur la version d’essai d’HORIZON WORLD l’année dernière. On ajoute des participants et des nouveaux mondes chaque jour. On vient aussi de lancer HORIZON SALLE DE TRAVAIL au début de cette année pour les collaborations"