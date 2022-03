Vivons cachés : le marketing politique à la sauce 2.0

Agréger l’électorat, repérer les thèmes porteurs, puis bombarder ces cibles de messages personnalisés, c’est précisément à cet exercice que s’étaient livré les patrons de Cambridge Analytica.

Voilà ce que déclarait dans le documentaire " The Great Hack ", Alexander Nix, le patron de Cambridge Analytica :

"Nous avons créé un modèle grâce auquel nous avons pu collecter 4 à 5.000 points de données par personne afin de prédire le comportement de chaque Américain."

Nicolas Vanderbiest est chercheur en réputation digitale. Il analyse la communication politique :

"Cambridge Analytica c’est une des plus grandes escroqueries médiatiques qui soient jamais arrivées. C’est une campagne marketing qui a trop bien fonctionné. En gros, la boîte disait qu’ils avaient fait élire Trump. En réalité, les mecs étaient 10, ils avaient envoyé un quizz psycho-démographique aux gens qu’ils avaient catégorisé dans 4 grandes familles. Et grâce à ces 4 grandes familles, bam on gagne l’élection ! En fait, c’est du vent, complètement. Je sais qu’on a tout un imaginaire de personnes de campagne qui scrutent des chiffres, des statistiques, et qui disent qu’il faut aller choper des mecs entre 22 et 40 ans qui aiment tel truc, qui jouent au squash et qui font ci. En réalité, ils n’ont pas le temps ! Et on n’a pas encore le truc qui dit concrètement : tu fais ça, ça te fait gagner ça."

Nicolas Vanderbiest est très sceptique quant au pouvoir de ces logiciels à faire de vous l’élu parmi les élus :

"Les candidats mettent en fait eux-mêmes en scène l’utilisation de ces outils, pour paraître jeunes, pour avoir la campagne la plus dynamique, parce que ça permet aussi d’avoir un traitement médiatique sur votre campagne. Et après c’est logique en fait que les entreprises qui produisent des Nationbuilder, ce type de choses, ne vont pas vous dire : mon outil c’est de la merde, il ne fonctionne pas. Ils vont plutôt survendre leur truc !"

Pour lui, il est plus facile de viser juste avec les outils de la guérilla plutôt que ceux de l’arsenal prétendument nucléaire…

"Quelle que soit la boule puante que vous pouvez avoir sur un candidat, il y a toujours quelqu’un qui est susceptible d’aimer ce contenu et de le partager. Et pendant la présidentielle de 2017, il y avait une désinformation sur Emmanuel Macron comme quoi il était financé par l’Arabie Saoudite. 3 comptes se créent sur Twitter avec des images prêtes à l’emploi et d’autres choses. Et là on voit en fait qu’il y a des personnes qui n’aiment pas Emmanuel Macron. C’est très facile à trouver, en fait, quelqu’un qui n’aime pas Emmanuel Macron… Ca commence à circuler. Et puis quelqu’un avec une grosse audience, qui s’appelle Marion Maréchal-Le Pen voit ça, le twitte, et alors là, pfuit ! énorme audience, pile dedans, et donc ça se partage très rapidement. Mais ça montre bien en fait, qu’avec trois comptes, si je mets le bon contenu au bon endroit, en fait tout peut circuler. Ca ne nécessite pas une grande technicité. Ca ne nécessite pas grand-chose mais ça peut avoir une énorme visibilité."

Les campagnes électorales ne sont définitivement plus les mêmes aujourd’hui. Entre l’analyse des données personnelles de l’électeur, les trolls russes qui tentent de fausser le jeu… la course à la présidence est semée d’embûches.