Vivons cachés : l'Astroturfing, la propagande à l'ère des réseaux sociaux

Une enquête parlementaire aux Etats-Unis l'a établi : 130 manifestations sur le sol américain ont été pilotées à distance depuis la Russie.

L’agence de recherche russe, l’IRA, a aussi été accusée d’ingérence dans l’élection de Donald Trump en 2016 par la justice américaine.

Rod Rosenstein, le Procureur général adjoint aux Etats-Unis avait ciblé très clairement les autorités russes : "L’Agence de recherche sur Internet emploie des centaines de personnes pour ses opérations en ligne : des créateurs de personnages fictifs, du personnel de soutien technique et administratif. Les accusés se sont fait passer pour des Américains politiquement et socialement actifs, plaidant pour et contre des candidats. Les conspirateurs russes voulaient organiser la discorde aux USA, semer le trouble dans l’opinion publique et porter atteinte à la démocratie."

Interrogé par Megyn Kelly sur le plateau de la NBC, en 2018, Vladimir Poutine, hilare et sec à la fois, niait en bloc.

"- Je me moque de cette accusation. Ces gens ne représentent pas le gouvernement russe. Peut-être qu'ils ne sont même pas Russes, peut-être que ce sont des Ukrainiens, des Tatars, des Juifs, juste avec la citoyenneté russe. Est-ce que quelqu'un pourrait vraiment croire que la Russie, à des milliers de kilomètres de là, avec l'aide de quelques Russes, que je ne connais même pas, soit intervenue et ait influencé le résultat de vos élections ? Cela ne semble-t-il pas ridicule, même pour vous ?"

Alors, faut-il avoir peur de l’astroturfing pour les processus démocratiques ?

David Chalarias le pense : "De manière générale, les dictatures sont très actives sur ces terrains-là. La guerre informationnelle a été investie par un certain nombre de dictatures. Donc il y a Moscou, le Parti Communiste Chinois, les Turcs, l’Iran… Tous ces pays-là ont des armées numériques qu’ils vont déployer sur les terrains numériques des démocraties pour faire avancer leur cause. On a vu le Brexit, on a vu Donald Trump, on a vu Bolsonaro, on a vu la montée d’Orban, la montée de l’extrême-droite en France. Si on n’agit pas sur ces environnements numériques pour mieux les utiliser, à ce moment-là effectivement, les démocraties sont très sérieusement en danger."

Depuis quelques années déjà, les régimes autoritaires manipulent les opinions pour faire monter dans les intentions de vote des candidats populistes ou pour défendre des discours simplistes.

Peu préparés à l’ère numérique et submergés par une multitude de messages, les internautes finissent par rejoindre des clans, influencés par cette technique moderne de propagande.