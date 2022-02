Vivons cachés : galeries d'art virtuelles, la grande illusion ?

Mais tout cela n’est-il pas finalement une caverne de Platon où est projetée contre un mur une image qui n’est pas la réalité ?

"L’image est belle car ça nous renvoie à l’image d’un des mythes fondateurs de nos démocraties occidentales, sur l’illusion et la tromperie d’une représentation", déclare Pierre Olivier Rollin du BPS22 à Charleroi. "En tout cas ils vont créer une toile entre les visiteurs et les œuvres et en même temps ils vont en contrôler l’accès. Et il est clair que si on laisse aux GAFAM l’exclusivité de l’accès digital aux œuvres, là on risque à terme, que les visites même virtuelles soient monnayables, et que l’argent revienne essentiellement aux Big Datas"

C’est précisément pour éviter ce risque que les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique digitalisent eux-mêmes leurs œuvres et les accompagnent d’éléments d’explication.

"Je crois que considérer que le virtuel, avec l’image digitale, est un écran entre le réel et l’individu, et que finalement nous allons tuer les musées avec ça, c’est faux", tranche Michel Draguet. "Je crois au contraire qu’il y a l’intelligence de l’humanité qui produit de nouveaux outils. Il y a deux choses à faire avec ces nouveaux outils : il faut les exploiter et il faut s’éduquer à les dominer et pas à être dominé par eux. C’est une machine qui ouvre l’esprit. Donc, elle est bonne à prendre".

Mais alors que dire de l’émotion réelle qui envahit le visiteur quand il est face à une œuvre d’art, à son épaisseur, à sa texture, à sa beauté, sa densité ? Cette émotion qu’une image numérique ne pourra jamais offrir.

"Quand on sent l’émotion arriver, monter, par rapport à une œuvre d’art, ça donne la chair de poule", concède Karine Lasaracina. "C’est tout un ensemble de sensations qui ne surviennent qu’au contact de la lumière que peut dégager un tableau. Ce genre de sensation n’est déclenchée qu’au contact de l’œuvre d’art elle-même. Dans le monde réel, lors de la visite au musée, on expérimente donc autre chose".

Google propose en tout cas une nouvelle façon d’écrire l’Histoire de l’Art. Les grands musées sont embarqués pour permettre aussi à tout un chacun de jeter un œil sur leurs collections et découvrir et accéder intelligemment à des musées à l’autre bout du monde. Pour autant qu’on ait un ordinateur et l’électricité, ce qui en exclut aussi une partie de l’humanité.