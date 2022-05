Vivons cachés : faut-il se méfier des smartphones chinois ?

Quant aux firmwares, les logiciels embarqués qui font fonctionner les smartphones, ils font eux aussi l’objet de suspicion :

"C’est le logiciel qui permet de gérer le matériel : ressources, coordination des processeurs, démarrage du téléphone… Ces logiciels, vous ne les voyez pas, vous n’y avez pas accès. Il est très difficile de comprendre ce qu’ils font. Et même si actuellement on n’a pas de preuves qu’ils transmettent des infos, on n’a pas de preuves non plus qu’ils n’en transmettent pas. Et donc, là, il y a quand même un gros risque. On est face à un Etat que cela ne gêne pas."