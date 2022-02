Vivons cachés : des logiciels de reconnaissance faciale utilisés par les polices européennes

Mais d’abord penchons-nous sur cette société Clearview IA. Elle a développé l’outil de reconnaissance faciale des individus le plus impressionnant disponible aujourd’hui sur le marché des logiciels d’intelligence artificielle.

Olivier Tesquet, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies : "C’est la plus grosse base de données de reconnaissance faciale qui existe aujourd’hui, elle contient près de 3 milliards de visages, ce qui est énorme. La base de données est constituée en aspirant tout un tas de photos librement disponibles et accessibles sur internet. Et plus la base de données est grande, plus on a de chances de retrouver la personne".

3 milliards d’images siphonnées depuis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tout y passe. Y compris les médias traditionnels. Autant d’images collectées pour nourrir un puissant algorithme censé aider les enquêteurs de police dans leurs recherches.

La bande annonce de présentation des performance du logiciel a des allures de superproduction hollywoodienne : "Mai 2019, Las Vegas, Nevada. Le gestionnaire d’un site web alerte les autorités. Un internaute a reçu des images d’une jeune enfant, victime d’une agression sexuelle. Un visage adulte est visible à l’arrière-plan d’une photo. Les enquêteurs l'ont soumise à l'analyse de ClearView IA."

Clearview affirme avoir pu identifier grâce à son logiciel un pervers sexuel et permettre son arrestation. "Grâce à la plateforme un "match" potentiel a été trouvé. Les détectives ont pu l’identifier le suspect à l'arrière plan de la photo. L’homme a été arrêté et l’enfant a été sauvé! L'homme a plaidé coupable en février 2020 et a été condamné à 35 années de réclusion", conclut la vidéo.