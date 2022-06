Vivons cachés : Bruxelles terre d'espions. Chacun de nous est une cible potentielle

La Sûreté de l’Etat appelle cela le serpent de la confiance. Pascal Petry nous le décrit :

"On l’appelle le serpent, d’abord parce que c’est un système circulaire. Le serpent a cette image un peu négative. On commence tout doucement, un simple contact avec vous. Au début c’est de l’amitié, de la gentillesse… On va même peut-être vous faire un cadeau. Et puis, on va un peu vous laisser de côté, et puis on va relancer la dynamique. Et puis, à un moment donné, on va vous tester. On va vous demander de faire quelque chose, de donner une information et voir si vous réagissez. Ou a contrario, on vous met la pression et on augmente la pression pour vous mettre en difficulté et vous obliger à donner des choses. Alors, ça peut être joli qu’on vous dise ‘Je vous trouve très beau’, c’est très bien, mais il faut quand même se poser la question : ‘Est-ce que c’est logique ?’"