Vivons cachés : avec le "footfall analytics". Souriez, vous êtes tracés !

En anglais on appelle cela le footfall analytics, l’analyse de la fréquentation.

Nicolas Bocquet est chercheur en sciences politiques à l’UCLouvain :

" Le footfall analytics, c’est l’idée que lorsque vous vous baladez dans l’espace public avec votre smartphone, vous allez souvent oublier d’éteindre le wifi ou le Bluetooth. Or, votre téléphone va émettre sans arrêt une série d’ondes pour se connecter à des modems wifi ou à des enceintes, par exemple, Bluetooth. Et donc lorsqu’on peut analyser le trafic de ces ondes, on peut déterminer de manière extrêmement précise où vous vous situez dans l’espace public "

Alors à quoi sert cette technologie de comptage par wifi dans un espace commercial ? Pour nous l’expliquer, le BOT de la société " Footfall Cam " semble des mieux qualifiés :

" Qu’est-ce que le comptage par wifi ? Chaque mobile envoie un signal wifi toutes les 2 à 8 secondes, même s'il n’est pas utilisé. Footfall Cam collecte tous ces signaux dans un rayon de 100 mètres. Il détecte tous les smartphones qui ne sont pas connectés au réseau wifi du magasin. Chaque smartphone a un numéro d’identification unique. Footfall Cam wifi va alors pouvoir livrer les statistiques suivantes : combien de visiteurs sont-ils déjà venus précédemment ? Combien de temps sont-ils restés dans le magasin ? Combien sont passés devant sans entrer dans votre boutique ? "

C’est l’adresse MAC du téléphone portable qui est détectée, une série de chiffres et de lettres. Tout cela est anonyme, les données personnelles du propriétaire du smartphone ne sont pas identifiées. Dans le respect, nous dit-on, du RGPD.

A ce sujet, une autre passante s’interroge :

" Avec tout ce qui est wifi et smartphone, ils vont faire le tri de tout ce qui est personnel et de ce qui n’est pas personnel ? "

- Vous saviez qu’il y avait ce genre de technologie à l’intérieur du City2 ?

" Non je découvre "

Par triangulation, chacun des téléphones portables présents dans la galerie commerciale est donc précisément localisé. De quoi détailler le comportement des clients sur un lieu de vente. Nicolas Bocquet évoque d’ailleurs des comportements très précis :

" Tout un chacun est tracé de cette manière-là. On peut déterminer finalement devant quelle veste vous êtes resté le plus longtemps, devant quelle paire de chaussures, etc. C’est vraiment une technologie qui est en train de se développer énormément "

Et si vous êtes restés un moment devant cette paire de chaussure ou cette veste, la technologie est parfois déjà en mesure de pousser via Bluetooth, vers votre téléphone, une publicité ciblée, une promotion. D’autres applications très concrètes de cette technologie sont aussi soulignées par notre expert : " Alors évidemment ça va vers la question plus large du "capitalisme de surveillance". C'est l'idée qu’on veut pouvoir vous vendre cette veste si on sait que vous êtes attiré par cette veste. Et si on arrive à vous matraquer plusieurs fois avec de la publicité ciblée pour cette veste ou une veste très proche, il y a des chances très importantes que vous finissiez par acheter cette veste. Donc c’est évidemment un enjeu économique. Ce qui est aussi intéressant, c’est que c’est utilisé aussi pour changer les loyers à l’intérieur même du magasin, étant donné qu’on peut modéliser très précisément les parcours des gens dans le magasin. On peut aussi savoir finalement, ben, peut-être que le magasin au 3e étage dans un coin est moins visité que le magasin en bas. Et donc on peut faire fluctuer le loyer vis-à-vis des commerçants à l’intérieur même du centre commercial "