Vivian Maier. L'autoportrait et son double, Bozar expo.

Vivian Maier était une photographe d’origine française et austro-hongroise, née à New York en 1926 et décédée à Chicago en 2009. Elle exerçait le métier de gouvernante et elle ne pouvait prétendre à la reconnaissance artistique dans l’Amérique de l’époque. Inconnue de son vivant, elle sera reconnue après sa mort comme une des grandes représentantes de la Street Photography à l’instar de Diane Arbus, Robert Frank, Helen Levitt et Garry Winogrand. La nurse qui ne quittait jamais son appareil photo enregistrait des scènes de rue. Elle prenait des portraits d’inconnus. Elle photographiait des enfants. Elle captait des gestes. Les mains sont présentes dans les clichés.