Vivian Campbell de Def Leppard en interview dans Classic 21 Metal et l’Eurovision en mode metal

Le guitariste Vivian Campbell a accepté de répondre aux questions de Cyril Wilfart. Avant la venue en Belgique de son groupe Def Leppard au Graspop Metal Meeting au mois de juin, le musicien, qui a travaillé avec d’autres grands groupes aussi (Thin Lizzy, Dio, Whitesnake…), évoque le nouvel album symphonique de Def Leppard mais aussi d’autres périodes de sa prolifique carrière. Cette interview sera à découvrir dès 21h !

Ensuite, et dans la foulée de l’Eurovision, l’émission Classic 21 Metal de cette semaine vous emmènera sur les traces de quelques groupes qui font partie de l’Union européenne de radio-télévision (UER), et sont de facto autorisés à participer au concours… mais du côté metal ! Nous retrouverons des formations de Grèce, Norvège, Suède, Belgique (bien sûr), France, Angleterre, Italie, Allemagne, Suisse, Ukraine, Lettonie, Irlande, Portugal et nous pousserons même jusqu’à l’Azerbaïdjan !

A vendredi !