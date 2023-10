Vivez une soirée spéciale Madonna pour célébrer ses 40 ans de carrière sur La Trois

- A 20h55 : "Evita", le film musical d'Alan Parker

Eva Duarte est ambitieuse et rêve de conquérir Buenos Aires. Elle part avec son amant Agustín Magaldi vers la capitale et finit par sa détermination à obtenir une place de rêve au cinéma. Elle rencontre Juan Perón lors d'une soirée et ils se marient en 1945. Elle devient la Première dame d'Argentine quand son époux est élu président la même année. Surnommée " Evita ", Eva Perón est maintenant au cœur d'une vie opulente. Le peuple finit par s'indigner de sa démesure tandis que l'aristocratie refuse son ascension. À 33 ans, elle est gravement malade et, un soir de 1952, elle s'effondre lors d'une cérémonie en son honneur.

Alors que l'actrice Michelle Pfeiffer était engagée pour le rôle, Madonna a tout fait pour convaincre le réalisateur Alan Parker de la choisir. Son pouvoir de persuasion a fonctionné, et la star a été largement acclamée pour son interprétation. Elle a d'ailleurs reçu le Golden Globe de la meilleure actrice. Le film a également reçu de prestigieuses récompenses comme le Golden Globe du meilleur film, et le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale, You Must Love Me chanté par la Madone.

Découvrez Evita, avec Madonna (Eva Perón), Antonio Banderas (le Ché), et Jonathan Pryce (Juan Perón) le 14 octobre à 20h55 sur La Trois !