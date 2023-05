Vivez une soirée de folie à la Rainbow Party à Charleroi Danse ce 17 mai

Du 15 au 17 mai, Charleroi mènera sa seconde Big Fight de l’année, dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre l’Homo et la transphobie. Au programme, des actions de sensibilisation dont une avant-première ciné et la toute première " Rainbow Party + Fight " aux Ecuries de Charleroi Danse. La campagne " Charleroi LGBTQIA+ Friendly City " se poursuivra tout au long de l’année, notamment lors de la Fête de l’Amour, du 23 au 26 août.

En Belgique, l’incitation à l’homo et la transphobie est considérée comme un délit. A Charleroi, c’est désormais tolérance Zéro ! La campagne " Charleroi LGBTQIA+ Friendly City " menée par l’Echevine Alicia Monard et le service Egalité des Chance en collaboration avec les acteurs et actrices de terrain a ainsi pour triple objectif de rappeler la loi, d’inciter victimes et témoins à porter plainte et d’inviter le personnel ville et le grand public à agir en s’informant et en se formant. Deux clips vidéo percutants, réalisés en collaboration avec Télésambre, seront également diffusées un peu partout.

Et, parce que la lutte contre les discriminations envers sa communauté LGBTQIA+ passe par la protection, la sensibilisation mais aussi par la visibilisation, Charleroi accueillera, grâce au Bubble Bar, sa première " Rainbow Party + Fight ", un apéro Afterwork arc-en-ciel suivi d’un show saphique, d’un Cabaret Drag Queens show et d’un dj set d’enfer.

Programme

16/05 : 13h30 - Table Ronde " Mal-être et suicide des jeunes en raison de leur identité de genre ou de leur attirance romantique " (Château de Monceau) // 20h30 Avant-première " Le Paradis " en présence du réalisateur, Zéno Graton (Quai 10)

17/05 : 10h - Sensibilisation par Tels Quels et la Maison Arc-en-Ciel et Animation des Bibliothèques communales (Rive Gauche) // 17h Afterwork et " Rainbow Party + Fight ! " par le Bubble Bar, spectacles Drag Show + Show saphique et soirée à partir de 20h. (Ecuries - Charleroi Danses)

Information : BigFights@charleroi.be // www.charleroi.be