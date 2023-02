Los Pepes constate que les concerts actuels se consomment de plus en plus de façon individuelle. Le téléphone est devenu un intermédiaire quasi automatique entre les artistes et leur public et l’avènement des bandes son a drastiquement diminué le nombre de musiciens sur scène dans certains genres musicaux. Les interactions (que ce soit sur scène, dans le public ou entre la scène et le public) ont tendance à diminuer. Alors, des actions seront mises en places ces 3 et 4 mars :

- vous pourrez échanger votre téléphone contre un "kit de concert à l’ancienne" (briquet, polaroïde..)

- des promos pour les verres offerts et partagés avec des inconnus

- des jeux et autres activités avant et après le concert pour se retrouver loins de vos écrans !

Ecoutez Pierre Vanrenterghem était l’invité de Namur Matin ce mardi.