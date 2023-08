Vivez The Dark Side of the Moon Planetarium Experience

The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, fête cette année ses 50 ans. A cette occasion, le Planétarium de Bruxelles vous invite à découvrir un film 360° spécialement créé pour illustrer les dix morceaux de l’album. Accompagnées des pistes musicales, des images du système solaire ont été mêlées à des effets visuels.

Classic 21 vous invite à cette expérience unique le mercredi 16 août à 20h au Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique. Pour participer à ce concours, merci de répondre à la question ci-dessous. Bonne chance !