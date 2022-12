Vivez les plus grands airs d’opéra grâce à notre catalogue Auvio dédié

En cette fin d’année 2022, Musiq3 vous propose un nouveau catalogue Auvio vidéo dédié à l’opéra. Au programme, un panorama des airs d’opéra parmi les plus entêtants et les plus connus dans de somptueuses mises en scène.

Découvrez près d’une dizaine d’opéras, dont la plupart dans des enregistrements à l’Opéra de Wallonie-Liège, dans notre nouveau catalogue Opéra sur Auvio. Ce riche catalogue qui reste disponible jusqu’en décembre 2023 vous propose un voyage dans le monde de l’opéra au son de grandes voix lyriques ainsi qu’une exploration d’interprétations variées, passionnantes, dans des mises en scène toujours très soignées.

Outre les opéras, découvrez en solitaire ou en famille les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel, une leçon ludique sur les ouvertures d’opéras de Wolfgang Amadeus Mozart telles que celles de Don Giovanni, La Flûte enchantée, Così fan tutte ou encore Les Noces de Figaro (1786) avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction d’Emilia Hoving.

Après une leçon avec Jean-François Zygel sur les ouvertures des opéras de Mozart, pourquoi ne pas écouter Les Noces de Figaro ? Dans une version de l’Opéra Royal de Wallonie où Jodie Devos interprète Susanna, Judith van Wanroji est la Comtesse Almaviva sous la direction d’un Christophe Rousset flamboyant, l’opéra est également disponible dans notre catalogue.

Parmi les autres œuvres disponibles, retrouvez également On purge bébé ! que vous avez peut-être pu suivre sur Musiq3 le 20 décembre en direct.

Que vous soyez un amoureux de l’opéra ou simplement curieux de découvrir ce monde énigmatique de l’art lyrique mis en scène, vous pourrez découvrir des pièces iconiques, voire canoniques du genre, comme Carmen (1975) de Georges Bizet, La Bohème (1896) de Giacomo Puccini, Mignon (1866) d'Ambroise Thomas, Aïda (1871) de Giuseppe Verdi, Anna Bolena (1830) de Gaetano Donizetti, I Puritani (1835) de Vincenzo Bellini, Il Trovatore (1852) de Giuseppe Verdi ainsi qu’un opéra en live depuis l’Opéra Royal de Wallonie en janvier 2023.

Profitez d’une parenthèse de douceur artistique ainsi que de plusieurs heures de divertissement culturel grâce à notre catalogue Auvio. Le catalogue est disponible dans son intégralité ici et ce, durant un an !