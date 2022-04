Vivez les Nuits Botanique avec Tipik !

C’est officiel, la saison des festivals est lancée ! Le premier festival de l’année vient d’ouvrir ses portes ce mercredi. Les Nuits Botaniques rythmeront la capitale belge jusqu’au 16 mai.

Retrouvez de 16h à 20h le duo le plus zinzin de Tipik, Selim et Malou, sur place à certaines dates. Ils animeront leur émission en direct. Et suivez à tout moment le festival sur nos réseaux sociaux.

Au programme, nos coups de cœur Tipik et de belles découvertes nationales et internationales : Glauque, ML, Lujipeka, Myd, La Fève et Oboy, K.Zia, Syml, Moji x Sboy, Tessa Dixson, Vendredi sur Mer… De plus, LUJIPEKA, Iliona, Benee, Crystal Murray, Saskia et Rori seront les invités de Tipik.