Vivez les Magritte du Cinéma au Théâtre National avec Élodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout

À l’occasion de La Semaine du Cinéma belge, La Première et La Trois vous invitent à un drink en tenue de soirée et à une émission spéciale Ceci n’est pas Le Mug au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, le samedi 4 mars.

Animé par Élodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout, Ceci n’est pas Le Mug vous fera vivre la cérémonie des Magritte du Cinéma en live au coeur du Théâtre National. C’est dans un espace dédié avec projection sur grand écran et en public que le duo commentera en direct les moments forts de la soirée. Les lauréats défileront au fur et à mesure de la remise des prix pour des échanges qui susciteront, à n’en point douter, beaucoup d’émotions !

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d’être nos invités (2 personnes) en complétant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.