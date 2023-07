Vivez les Francofolies en direct avec Romain sur Tipik

Le festival des Francofolies de Spa a commencé ce jeudi et se poursuit jusque dimanche avec une grosse affiche à laquelle vous pourrez retrouver, entre autres, Mika, RORI, Romeo Elvis, Soprano, Loic Nottet, Bigflo & Oli, Mentissa, Florent Pagny ou encore Kendji Girac.

Ce samedi 22/06 seulement, entre 16 et 20 heures, Romain vous fera vivre l'événement en radio sur Tipik et vous plongera dans l'ambiance exaltante des Francofolies. Il accueillera dans son studio des groupes et artistes. Restez à l'écoute pour découvrir tout ce qu'on vous prépare !

Même chez vous, vous aurez l'impression d'être sur place, au cœur de l'action.