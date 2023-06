Vivez les Fêtes de la Musique du 21 au 25 juin dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles

Si la Fête est une tradition bien ancrée d’Arlon à Mouscron en passant par Bruxelles, les années se suivent et ne se ressemblent pas pour autant !

À Bruxelles, la Fête signe son retour dans le Parc du Cinquantenaire les vendredi 23 et samedi 24 juin. Un menu de choix où hip-hop, rock, jeune public ou musique classique se côtoieront joyeusement avec e.a. les concerts exclusifs des Français Soso Maness (rap) ou de Dub Inc (reggae), le rock d’Ada Oda et de Charles, de la pop (urbaine) avec RORI, YelllowStraps et Primero, de la chanson grunge avec Safia Nolin, des concerts et animations pour les kids, des foodtrucks, etc. Consultez le programme. Rayon nouveauté : une scène acoustique à proximité de la fontaine où vous pourrez retrouver Jawhar, Bini ou encore Sura.

En Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez faire la Fête :

en Brabant wallon à Braine-l’Alleud, Lasne, Louvain-la-Neuve, Ophain, Rixensart, Villers-la-Ville, Waterloo

dans le Hainaut à Binche, Braine-le-Comte, Charleroi, Chimay, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Manage, Marchienne-au-Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Mouscron, Thuin

dans la province de Namur : Floreffe, Havelange, Namur, Philippeville, Yvoir

dans la province de Liège : Flémalle, Fraipont, Hannut, Huy, Liège, Marchin, Vaux-et-Borset

dans la province de Luxembourg : Arlon, Attert, Barvaux-sur-Ourthe, Durbuy, Izel, Marche-en-Famenne, Messancy, Neufchâteau

dans la région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre

De tout, pour tous, un peu partout. Et c’est totalement gratuit !