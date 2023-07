Vivez les Ardentes en direct sur Tipik

Le festival Les Ardentes commence ce jeudi et se poursuit jusque dimanche avec une grosse affiche à laquelle on trouve, entre autres, Kendrick Lamar, Aya Nakamura, Hamza, Travis Scott, Central Cee, Rema ou encore DJ Snake.

Tous les jours, entre 15 et 19 heures, Samy et Lou vous font vivre l'événement en radio sur Tipik et vous plongent dans l'ambiance électrisante des Ardentes et accueillent dans leur studio des groupes et artistes.

Même chez vous, vous aurez l'impression d'être sur place, au coeur de l'action.