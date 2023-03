Vivez le Klarafestival en direct sur Musiq3 du 10 au 24 mars

La 18e édition du Klarafestival, événement de la radio classique flamande, se déroule à Bruxelles du vendredi 10 au 26 mars. Musiq3 vous accompagnera pour six concerts exceptionnels entre le 10 et le 24 mars, dont le concert d’ouverture du vendredi 10 mars à la Salle Henry Le Bœuf de Bozar, avec le London Symphony Orchestra sous la direction de la soprano et cheffe d’orchestre canadienne Barbara Hannigan, artiste à l’honneur du Klarafestival.

"Become Music", c’est sous cette bannière que le festival célèbre la musique comme un "équilibre" fragile et magique. Le temps d’une soirée, d’un moment, le public et les musiciens deviennent une "communauté musicale", partageant la musique, et "devenant" la musique.

C’est une trentaine de concerts qui seront proposés dans plusieurs salles bruxelloises, de Bozar à Flagey. Barbara Hannigan, le Brussels Philharmonic, le London Symphony Orchestra, le Belcea Quartet, Ian Bostridge ou encore Brad Mehldau se partagent l’affiche. Musiq3 vous propose de vivre six de ces concerts exceptionnels en live.