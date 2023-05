Vivez le "Henry VIII" de Camille Saint-Saëns en direct de La Monnaie

Ce mardi 16 mai, Nicolas Blanmont vous donne rendez-vous dès 19h sur Musiq3 pour vous faire vivre en direct "Henry VIII", l’opéra de Camille Saint-Saëns, dirigé par Alain Altinoglu à La Monnaie.

C’est une rareté que propose La Monnaie à partir de ce jeudi 11 mai. L’opéra Henry VIII de Camille Saint-Saëns, initialement programmé en 2021 à l’occasion du bicentenaire du compositeur et qui avait été reporté à cause de la pandémie de coronavirus. Mais qu’à cela ne tienne, ce report a permis à La Monnaie de créer, cette année, un véritable cycle de la dynastie des Tudor. En effet, après Bastarda, un projet en deux parties basé sur les meilleurs moments des opéras "Tudor" de Gaetano Donizetti, centré sur le personnage iconique de la reine Elizabeth Ier, La Monnaie propose de revenir quelques années en arrière pour se centrer sur Henry VIII, père d’Elizabeth Ier.

Henry VIII est le fameux roi d’Angleterre qui a eu six épouses successives, dont Anne Boleyn, autre personnage historique qui inspirera un opéra, le fameux Anna Bolena de Donizetti, mère d’Elizabeth Ier. Saint-Saëns commence donc son opéra au moment où Henry VIII tente de se débarrasser de sa première épouse, Catherine d’Aragon, au profit d’Anne Boleyn.

Camille Saint-Saëns n’est pas vraiment connu pour ses compositions pour l’opéra. Il en a pourtant composé douze, entre 1872 et 1911. Un seul est passé à la postérité, c’est bien entendu son Samson et Dalila qu’on joue encore régulièrement. Ces dernières années, grâce notamment à la fondation du Palazetto Bru Zane qui se démène pour faire connaître la musique française du XIXe siècle, nous avons plusieurs opéras de Saint-Saëns qui sont réapparus au disque et parfois même à la scène.

C’est pour dire à quel point cette nouvelle production de La Monnaie est attendue. La direction musicale sera confiée à Alain Altinoglu et la mise en scène sera signée Olivier Py.

Un opéra qui sera donné du 11 au 27 mai prochain à La Monnaie et que vous pourrez vivre en direct ce mardi 16 mai dès 19h sur Musiq3.