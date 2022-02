Vivez le concert d'ouverture des Flagey Piano Days avec le Brussels Philharmonic et Nelson Goerner

Du 17 au 20 février, le piano est à l'honneur à Flagey avec l'édition 2022 des Flagey Piano Days, qui retrouvent leur public. Et pour ouvrir le festival, le Brussel Philharmonic, placé sous la direction d'Ilan Volkov, et Nelson Goerner vous proposent un programme Martucci et Brahms. Un concert à vivre en direct sur Musiq3 en compagnie de Camille De Rijck.

Après une édition 2021 virtuelle, concentrée en une seule journée, les Flagey Piano Days, le rendez-vous iconique des amoureux des touches blanches et noires, retrouveront leur public. Et en cette année 2022, c’est César Franck, dont nous fêtons les 200 ans, qui donne le ton du festival, avec une programmation d’inspiration romantique, avec quelques touches contemporaines.

Un festival qui commence ce jeudi 17 février avec le concert d'ouverture mené par Brussels Philharmonic et Nelson Goerner, à vivre en direct sur Musiq3 dès 20h. Accompagné du pianiste argentin, le Brussels Philharmonic, dirigé par Ilan Volkov, interprétera le concerto pour piano et orchestre de Martucci. Il interprétera ensuite la Symphonie n°3 de Brahms.

Une soirée à vivre en direct sur Musiq3 en compagnie de Camille De Rijck, qui recevra à son micro Nelson Goerner.