Vivez la rentrée scolaire sur la RTBF : notre édition spéciale du JT en direct sur la Une

900.000 enfants faisaient leur rentrée ce matin, certains avec le sourire, d'autres avec la nostalgie de l'été. Et qui dit rentrée scolaire dit également relevé des présences. Ce lundi marque également le retour de leurs professeurs dans les salles de classe. Malheureusement, certains enseignants manquent toujours à l’appel.

Alors que la pénurie de professeurs est devenue un véritable casse-tête, certains se demandent encore où ils enseigneront cette année. Un problème qui touche de nombreux enseignants, qui ont souvent une carrière bien compliquée, à l'image de Laurence, une institutrice maternelle, qui a enchaîné 37 écoles en 25 ans de carrière.

Et en ce premier jour d’école, elle n’est pas la seule à faire la grimace. Dans ce contexte difficile, les syndicats libéraux et socialistes ont déposé un préavis de grève le jour de la rentrée. Une décision regrettée par Caroline Désir, la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président wallon, s'exprimait ce matin sur La Première : "Il faut rendre le métier attractif et probablement être beaucoup plus souple".

