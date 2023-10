Vivez la Museum Night Fever le 21 octobre

Museum Night Fever, la célèbre nuit des musées bruxellois, revient le 21 octobre et fait monter la température dans 33 musées. Entre 19h et 1h du matin, artistes et collectifs émergeants proposent une programmation multidisciplinaire toujours plus innovante et extravagante, conçue spécialement pour l’évènement. Deux afterparties, au C12 et au Botanique, prolongent la fête jusqu’aux petites heures.

Pour sa 16ème édition, la nuit des musées sera plus enfiévrée que jamais. Les 33 musées, répartis dans toute la capitale, deviennent le terrain de jeu de plus de 100 artistes et collectifs bruxellois. Du drag show à l’installation numérique poétique, du thème des vêtements à celui des animaux, du Moyen-Âge à l’intelligence artificielle, la Museum Night Fever promet une soirée des plus éclectiques et inattendue.

La participation des publics occupe une place centrale dans l’évènement : on pourra ainsi s’essayer à la cuisine low tech, apprendre les chorégraphies des films musicaux cultes, composer de la musique en scannant une image, ou encore tester le tir à l’arbalète.

Cela va sans dire, la nuit des musées, c’est l’occasion unique de découvrir les riches collections des musées et les expositions du moment dans une ambiance festive. De nombreux concerts et DJ set de tous les styles et toutes les influences sont programmés un peu partout.

Une nouveauté cette année : l’afterparty se déroulera dans deux lieux: au C12 et au Botanique. Chacun de ces lieux iconiques dédiés à la musique programme les meilleurs DJs de la scène nationale et internationale du moment, permettant de prolonger la fête jusqu’au matin.