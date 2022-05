Vivez la Lascaux Expérience au Préhistomuseum

Aujourd’hui, direction le Préhistomuseum de Flémalle en région liégeoise, un site qui bouillonne d’expos et d’activités pour découvrir la vie à l’époque de la préhistoire ! Le musée accueille jusqu'au 6 juin, une exposition virtuelle en première mondiale : “Lascaux Expérience”, consacrée à la fameuse grotte de Lascaux et ses peintures paléolithiques qui ont plus de 20.000 ans.

Grandiose et spectaculaire, celle qu’on surnomme la Chapelle Sixtine de la préhistoire est fermée au public depuis les années 60… Heureusement, cette toute nouvelle attraction vous offre la possibilité de vous y promener, presque comme si vous y étiez ! Équipé d’un casque de réalité virtuelle, vous êtes transporté en une fraction de seconde au cœur de l’une des plus anciennes œuvres d’art du monde.

Lascaux Expérience ou quand les nouvelles technologies se mettent au service du patrimoine pour le rendre accessible.