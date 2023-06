Vivez la fête de la musique, des Belges au Festival d’Avignon et une exposition collective sur la vérité

La fête de la musique bat son plein et ce jusqu’au 25 juin dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus de 50 villes et communes vous proposent des concerts et animations diverses totalement gratuits, comme toujours.

Cette fête est une tradition bien ancrée d’Arlon à Mouscron en passant par Bruxelles. À Bruxelles justement la Fête signe son retour dans le Parc du Cinquantenaire ce vendredi 23 et samedi 24 juin. De tout, pour tous, un peu partout. Et c’est totalement gratuit, je vous le rappelle. Toutes les infos des communes participantes sur fetedelamusique.be.

Cet été vous passerez peut-être comme beaucoup de Belges par le sud de la France, l’occasion de faire un petit détour par le célèbre festival d’Avignon, du 7 au 29 juillet, quelques artistes belges partiront à la conquête de la ville.

Parmi eux, Manon Le Pomme humoriste et Jean-François Breuer, avec deux spectacles très différents mais tous deux bourrés d’humour. Après 40 premières dates en Belgique, le spectacle de Jean François Breuer Les garçons et Guillaume a table se présentera au Festival OFF d’Avignon tout le mois de juillet. Une histoire de coming out à l’envers, à la fois drôle et émouvante. Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille. Du moins se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion… Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne l’auteur dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une confusion sexuelle troublante. Sans en avoir l’air, et avec beaucoup de dérision, Guillaume donne un bon coup de pied dans la fourmilière parce qu’il ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur, dans une société́ qu’il rêve inclusive. ''Les Garçons et Guillaume'' à table sera joué par Jean-François Breuer au Théâtre Buffon – Quartier Luna à Avignon.

Une expo d’utilité publique : à l’heure des deepfakes, dire la vérité, rien que la vérité c’est mission impossible, c’est même un vilain mensonge, comme le (dé) montre l’exposition ''Tell all the Truth but tell it Slant'' produite par Ohme.

Une structure qui aborde les questions de société par les arts, les sciences et les technologies. Ne plus pouvoir déterminer le vrai du faux, vivre dans un monde sans certitude déstabilise l’ensemble des activités humaines et des bases de la connaissance. Ce que nous savons est-il vrai ? Et qui l’a décidé ? ''Dites toute la vérité mais de façon oblique'' (Emily Dickinson) est à voir à l’espace Face B à Bruxelles. L’exposition décline le thème de la vérité à travers 19 œuvres, numériques et analogiques, d’artistes belges et internationaux et ce jusqu’au 9 juillet prochain.