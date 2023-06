Vivez la Baloise en mode VIP grâce à Tipik

Gagnez vos places pour vivre des étapes de la Baloise en VIP grâce à Tipik!

Avec un parcours traversant les trois régions du pays et une arrivée sous l’Atomium, le Baloise Belgium Tour 2023 se veut plus belge que jamais. La seule course à étapes des UCI ProSeries en Belgique débutera le 14 juin à Scherpenheuvel-Zichem pour s’achever le 18 juin à Bruxelles. Cinq étapes sur autant de terrains différents couronneront un vainqueur final polyvalent, comme le veut la tradition de l’épreuve.

Le Baloise Belgium Tour sera à suivre en direct à la télévision tous les jours sur la Tipik.

Tipik vous offre vos entrées en VIP avec repas et boissons pour assister aux arrivées à Durbuy le 17 juin et à Bruxelles au pied de l'Atomium le 18 juin!