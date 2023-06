Vivez l’expérience du Festival au Carré !

Danser follement dans un théâtre devenu boite à musique, écarquiller les yeux devant des acrobates dans un lieu de patrimoine, découvrir une scène montée au coin d’une rue, vibrer de tout son cœur d’être si proche d’un artiste, emmener ses enfants pour une journée insolite au parc et entre 2 émotions prendre du bon temps et retrouver ses amis sur une place publique devenue immense terrasse… C’est à cette expérience joyeuse, chaleureuse et artistique que vous convie le Festival au Carré…



Avec Aurore Fattier,Sarah McCoy, Enervé et Tristero, Antoine Hénaut, Tamikrest, Musiques Nouvelles, la Bande à Tyrex, Dario Mars, Warhaus + Ladaniva + Halehan, Clinic Orgasm Society et bien d’autres !

Quand ? Du 28 juin au 8 juillet

Où ? Mons