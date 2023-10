Vivez l’expérience "Cyril Chocolat" : un atelier-musée gourmand et accessible à tous à la Roche-en-Ardenne

Fanny Hendrick, athlète belge et présentatrice de l’émission "Contacts" et Jérôme Wouters, athlète belge et champion handisports. Ils se laissent porter par cette expérience riche en saveurs. Après leur parcours et une fois le mot de passe trouvé, les deux sportifs ont le droit à leur petite boîte de chocolats, un régal !