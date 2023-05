Vivez l’excitation d’une descente en kayak à Adventure Valley Durbuy

Disponible d’avril à octobre, cette aventure en kayak offre trois distances adaptées à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou kayakiste expérimenté, il y en a pour tous les goûts. Les parcours de 8 km, de Durbuy à Barvaux, ainsi que les parcours de 12 km et 23 km sont conçus pour satisfaire les attentes de chacun. Toutefois, il est important de noter que suite aux inondations de juillet 2021, les parcours de 12 km et 23 km sont temporairement fermés jusqu’à la fin des travaux d’aménagement. Heureusement, les travaux devraient être terminés d’ici cet été 2023, ce qui signifie que vous pourrez bientôt profiter de ces distances plus longues.

L’activité est accessible aux enfants à partir de 12 ans, à condition qu’ils soient accompagnés d’un adulte responsable. Des kayaks biplaces sont disponibles, adaptés soit à deux adultes, soit à un adulte accompagné d’un enfant âgé d’au moins 5 ans et mesurant au maximum 115 cm. Il est important de noter que les animaux, y compris les chiens, ne sont pas autorisés dans les kayaks.