Le célèbre festival TW Classic revient enfin avec une version XXL le samedi 25 juin sur la célèbre plaine de Werchter.

A l’affiche : Nick Cave and The Bad Seeds, Placebo, The Smile, Courtney Barnett, Sleaford Mods et Whispering Sons. Florence + the Machine, The Kid Laroi, The Specials, Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, Sky Ferreira, Noordkaap, AG Club ainsi que Sylvie Kreusch. C’est dire si la fête battra son plein ! Les tickets pour TW Classic sont disponibles sur ticketmaster.be.