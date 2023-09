Vivez en direct le concert d’ouverture de "l’odyssée musicale" de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Ce vendredi 15 septembre, le navire de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, avec à sa tête le capitaine Gergely Madaras, entame son "odyssée musicale" et se laisse emporter par les vents du Romantisme. Pour ce concert d’ouverture, ils seront accompagnés de la soprano Jennifer Holloway, qui avait incarné Hulda aux côtés de l’Orchestre en 2022. Un concert que vous pourrez vivre en direct sur Musiq3.

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Gergely Madaras ouvrent leur nouvelle saison musicale, intitulée "Odyssée musicale", avec un concert ancré dans le romantisme allemand et austro-hongrois, avec la grandiose Symphonie n° 1 "Titan" de Gustav Mahler, ainsi que l’ouverture d’Egmont de Beethoven et les Wesendonck Lieder de Wagner, pour lesquels le public retrouvera la voix de la soprano Jennifer Holloway, qui avait incarné l’année passée Hulda, dans l’opéra éponyme de César Franck.

Un concert et une ouverture de saison que nous vous proposons de vivre en direct, sur Musiq3, ce vendredi 15 septembre dès 20h, en compagnie de Fabrice Kada.