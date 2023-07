Vivez Dour en direct avec Romain sur Tipik

Le festival Dour - ou comme d'autres adorent le dire : DOUREEUUUH - a commencé ce mercredi et se poursuit jusque dimanche avec une grosse affiche à laquelle vous pourrez retrouver, entre autres, Lomepal, Lous and The Yakuza, Orelsan, Phoenix, Damso, Paul Kalkbrenner, CKay, 070 Shake ou encore Aphex Twin !

Tous les jours, entre 16 et 20 heures, Romain vous fera vivre l'événement en radio sur Tipik et vous plongera dans l'ambiance exaltante de Dour. Il accueillera dans son studio des groupes et artistes. Restez à l'écoute pour découvrir tout ce qu'on vous prépare !