Vivez des sensations fortes avec le Réveil de Tipik

Ef Simulator, c'est quoi?

Prenez place aux commandes d’un Boeing 737 pour réaliser votre premier vol. Après un briefing de 30 minutes pour vous familiariser avec l’avion, vous monterez à bord de notre simulateur et commencerez votre vol ! Vous êtes le commandant et vous pourrez faire décoller l’avion, réaliser un vol horizontal et atterrir en toute tranquillité ! Venez vivre une expérience unique en Belgique.