"Vivez Bouillon", un guide touristique écrit par une passionnée venue de Flandre

Bouillon est connue pour son château fort qui surplombe la Semois, mais beaucoup de petites histoires de la ville et des villages de Bouillon méritent aussi le détour. Voici un tout nouveau guide touristique alternatif consacré à la Perle de la Semois.

Un guide écrit par une Flamande, Patricia Waerniers, directrice d’une haute école et également première échevine de la commune de Beernem, en Flandre occidentale. Patricia Waerniers connaît la cité de Godefroid depuis qu’elle est toute petite. “Depuis mon enfance, je viens ici pendant les vacances scolaires, chez mes grands-parents, je connais donc bien Bouillon. J’ai toujours été curieuse de savoir ce qu’il se cachait derrière une plaque, etc. ”

L’auteure a rassemblé ses 30 petites histoires préférées de Bouillon. “Au centre des histoires nous rencontrons les habitants, avec leur histoire et leurs traditions. Les scènes de la vie quotidienne, d’hier et d’aujourd’hui, esquissent la culture populaire locale qui constitue l’identité particulière de Bouillon.”

Le guide "Vivez Bouillon" a d’abord été écrit en néerlandais mais avec le soutien de la commune de Bouillon, une version française a également été réalisée. Le bourgmestre Patrick Adam se réjouit de la sortie de ce guide : “C’est vraiment original, c’est un autre regard, le regard d’une Flamande amoureuse et passionnée de Bouillon. On y parle de Corbion avec son tabac, de Frahan avec le brouillard de Bouillon, on va découvrir qu’il y a une petite trace égyptienne du côté de Botassart, qu’il y a un sonneur de cloches à Bellevaux, que Les Hayons a une longue histoire en termes de travail du fer, etc.”

L’ouvrage est illustré de belles photos prises par le fils de l’auteure. Le guide est disponible à l’Archéoscope et à la Maison du tourisme de Bouillon.