Vive polémique à Roland-Garros : une équipe de double disqualifiée, le "fair-play" des adversaires et l’arbitre pointés du doigt

Depuis quelques heures, on ne parle quasiment plus que de ça à Roland-Garros. En milieu d’après-midi, la paire de double Miyu Kato et Aldila Sutjiad a été disqualifiée du tournoi après un geste jugé "anti-sportif."

Le geste en question ? Parfaitement involontaire. Entre deux points, Kato tente en effet de renvoyer l’une de ses balles vers une ramasseuse de balle positionnée en bordure de court. Sauf que son coup de raquette est trop puissant et que la balle heurte de plein fouet la malheureuse ramasseuse en question.

Celle-ci finit en pleurs et pousse logiquement l’arbitre à interrompre le match. Pas très fair-play sur le coup, les deux adversaires, Sara Sorribes et Marie Bouzkova, menées 1-6 et d’humeur opportuniste, en profitent pour se lancer dans un jeu d’influence envers l’arbitre et le commissaire principal. "Regardez, elle pleure" leur glissent-elles à l’oreille.

La suite est désolante, long moment de latence avant que les officiels ne décident de disqualifier le binôme "fautif"… après avoir recueilli le témoignage de tous les intéressés. Un arbitrage, qui va un peu à l’encontre de l’esprit du jeu, qui a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux. Le fair-play du tandem Sorribes-Bouzkova a, lui aussi, été pointé du doigt.

En cours de soirée, Gilles Simon, fraîchement retraité est lui aussi sorti de sa traditionnelle réserve pour fustiger cette disqualification. Et il n’y va pas de main morte : "Quand tu réclames la disqualification de l’équipe adverse alors que tu n’as même pas vu la balle envoyée…. J’ose espérer qu’elles auront un peu de mal à s’endormir quand même. Quant à la décision en elle-même…. l’arbitrage dans tout ce qui se fait de plus bête" a-t-il écrit sur Twitter.