Vive les vacances ! Trois livres jeunesse, trois genres, trois sujets pour voyager cet été

Muriel Szac publie Immenses sont leurs ailes, illustré par Nathalie Novi, aux Editions Bruno Doucey. Un livre couronné par le Bologna Ragazzi Award Poetry 2022 (prix de la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne).

"C’est un livre de poésie, parce qu’en vacances, on a le temps de se poser et de lire de la poésie. On peut la lire en famille, tous ensemble."

Hala et Haïssam, sont frère et soeur en Syrie. Puis arrivent les bombes et la vie bascule. Le livre est terrifiant mais, en même temps, très doux, parce qu’immenses sont leurs ailes ! Envers et contre tout, les enfants continuent à vouloir rêver, à vouloir voler, à vouloir exister.

Les dessins représentent ces enfants de Syrie que Nathalie Novi peint depuis des années, dans l’espoir de leur rendre le soleil que la vie leur a volé et pour qu’ils continuent à exister.

"Je mesure plus la terreur de ce qui se passe en Syrie en voyant ces visages d’enfants et en lisant les mots de Muriel Szac. Et en même temps, ce n’est pas horrible, on peut le lire en vacances. C’est un voyage et c’est une implication", souligne Déborah Danblon.

Dans ce livre, on a la terreur, l’angoisse, le désespoir, mais en même temps, il y a cet espoir. Ce sont des enfants, et il n’y a pas de résignation. C’est un message magnifique qui invite les adultes et les ados à réfléchir.