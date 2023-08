"Vive la Syrie, à bas Bachar al-Assad": les manifestants reprennent les slogans de la révolution de 2011

Firas Kontar est un politologue, opposant au régime syrien réfugié en France depuis 2011, il est l’auteur du livre "Syrie, la révolution impossible". Il est en contact avec des habitants de la zone de Soueida. "Les gens n’en peuvent plus, analyse-t-il. Il n’y a pas de vie économique. Il n’y a pas de service minimum pour l’éducation, pour la santé. Il n’y a plus rien. C’est un pays qui est totalement à l’agonie. Et en plus, vous avez le régime et ses hommes qui rackettent la population. Une population qui est complètement affamée, une population qui achète l’aide humanitaire, sur les marchés ils voient l’étiquette 'ne peut être vendu'. Le régime leur promettait qu’après la victoire, ils vivraient mieux et à présent, le pays connaît une agonie. Moi, tous les jours, des gens m’appellent et me disent " on veut quitter le pays ".

Selon l’ONU, après 12 ans de guerre, plus de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté.