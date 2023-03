Vive émotion entre Anne Gruwez et une candidate sur le plateau de Drag Race Belgique

Suite à ces critiques successives, Mocca Bonè n’a su retenir ses larmes et s’est effondrée sur la scène. Anne Gruwez s’est alors empressée de la rejoindre pour lui adresser ces quelques mots :

Tu es magnifique ! Tu connais la phrase " tu as de beaux yeux, tu sais " ? Et bien : tu as de beaux yeux tu sais ! Et tu as été formidable. - Anne Gruwez.

Des mots délicats et un bisou réconfortant qui ont rapidement consolé Mocca Bonè :

Le moment où elle vient sur scène et elle me dit des choses, elle prend mes mains… Je me sens mieux, je me sens bien, je me sens validé, je ne me sens plus seul. - Mocca Bonè.