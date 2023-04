VivArdent construit son Chai multifonction

En 2022, la province de Liège comptait 39 viticulteurs alors qu’en 2018, ils n’étaient que 9. C’est ainsi la province où la croissance est la plus importante ces dernières années et c’est la deuxième province du pays en nombre de viticulteurs. Cela n’inquiète pas les fondateurs de VivArdent, que du contraire "on voit ça comme une émulation. On a profité de l’expérience d’autres en visitant beaucoup de domaines et on se partage les bons tuyaux, les conseils, les experts et même les bons filons pour avoir des machines à bon prix. D’autres vont profiter de notre expertise et de notre Chai donc ça nous tire vers le haut" détaille Philippe Minne.

Qui plus est, le potentiel de développement est énorme "les Belges consomment seulement 1% de vins nationaux alors que les Luxembourgeois et les Allemands consomment 30% de vins produits chez eux" analyse Philippe Minne "il y a de la marge pour le développement. Doubler la production belge, c’est faire 4 millions de bouteilles en plus". Un chiffre dérisoire comparé aux 13,5 millions de bouteilles produites au Luxembourg, dont la superficie est inférieure à la province de Liège.