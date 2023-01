Vivaqua demande de pouvoir indexer le prix de l’eau de 14,5% en 2023

Le conseil d’administration de Vivaqua a marqué son accord à l’unanimité sur la proposition de demander au régulateur bruxellois Brugel une adaptation à l’inflation constatée en 2022 et prévu pour 2023 pour une entrée en vigueur le 1er janvier. Il s’agit d’une révision de l’indexation de ses tarifs de 14,5%, a indiqué vendredi l’entreprise publique bruxelloise de l’eau, via l’agence Belga.

Motif avoué de la demande: comme beaucoup d’autres entreprises et ménages, Vivaqua subit de plein fouet les effets de la crise économique. L’inflation galopante, la hausse spectaculaire des prix de l’énergie et des prix des matériaux font exploser les coûts auxquels l’entreprise doit faire face. Or, à Bruxelles, le prix de l’eau n’est pas indexé automatiquement sur l’inflation réelle.