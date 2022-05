Vivalia : vers un redémarrage progressif des systèmes informatiques

Pas encore de retour à la normale dans les hôpitaux de Vivalia. Près d’une semaine après la cyberattaque qui a paralysé tous les ordinateurs de ses hôpitaux, l’intercommunale de soins de santé est toujours en train de reconstruire les systèmes informatiques.

Vu l’ampleur de l’attaque, cela prend du temps, mais Vivalia se dirige vers une reprise progressive. "Notre focus, c’est le rétablissement d’un système d’informations safe pour pouvoir remonter en puissance au niveau de notre mission première, soigner les patients de notre province", explique Yves Bernard, le Directeur général faisant fonction.

Les priorités restent inchangées avec, dans l’ordre, les laboratoires, la radiologie et les dossiers médicaux, conjointement avec la stérilisation et la pharmacie. "Tous ces systèmes sont installés de manière différente et il faut pouvoir les connecter à nouveau de manière sécuritaire pour pouvoir redémarrer… Si nous sommes capables de redémarrer de manière progressive, lente mais sécurisée, à partir du début de la semaine prochaine, c’est un exploit", poursuit Yves Bernard.

A noter que pour un retour complet à la normale, il va falloir formater et sécuriser les 1500 PC du groupe, cela ne se fera pas du jour au lendemain.