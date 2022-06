Vivalia : un groupe encore convalescent

6 semaines après la cyberattaque dont elle a été victime, l'intercommunale Vivalia a fait le point cet après-midi à l'occasion de son assemblée générale. A quelques exceptions près, l'activité opératoire et les consultations ont repris dans les hôpitaux mais rien dit-on, ne sera plus jamais comme avant. Les équipes informatiques sont toujours à pied d'oeuvre pour rééquiper tous les services et, surtout, renforcer la sécurité pour assurer un fonctionnement optimal. Mais cet épisode a laissé des traces profondes et soulevé un certain nombre de questions restées jusqu'ici sans réponses: une rançon a-t-elle été payée? Des données personnelles relatives aux patients et au personnel ont-elles pu être divulguées? On attendait donc des précisions, on ne les a pas toutes eues.