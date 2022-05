Vivalia : reprise des consultations non urgentes dès ce mardi

Toutes les consultations sont maintenues à l’hôpital psychiatrique de Bertrix (se munir d’une vignette de mutuelle et de la liste de ses traitements). Les pharmacies hospitalières pourront retrouver l’essentiel de leurs outils habituels de fonctionnement dans le courant de la semaine à venir. Les laboratoires ont, quant à eux, récupéré plus de 70% en moyenne de leurs capacités fonctionnelles internes. Les prélèvements sanguins et tests Covid sont assurés en interne. Par contre, les examens programmés en radiologie/scintigraphie restent suspendus pour le moment.

Pour toute question générale, Vivalia ajoute que son call center (0800/35.168) est opérationnel 24h/24 et 7j/7. À ce jour, plus de 40.000 appels y ont été reçus depuis la cyberattaque survenue dans la nuit du 13 au 14 mai dernier. Vivalia insiste sur la nécessité de se présenter aux urgences qu’en cas de nécessité. Ajoutons, aussi, qu'aucune information au sujet du paiement de la rançon ou de la fuite des données des patient n'a été communiquée.