Vivalia : les urgences s'adaptent à la période estivale

Néanmoins, pour permettre aux équipes de soignants de souffler un peu pendant l’été et de prendre des congés, de très jeunes médecins viennent en renfort. " On fait appel à des très jeunes médecins que nous appelons les " Baby Docs " – bébé docteur – ce sont des jeunes médecins qui viennent de terminer leurs études de médecine fin juin et qui vont entreprendre une spécialisation qui débutera pour les universités début octobre, et donc pendant les 3 mois, juillet, août et septembre, ces jeunes médecins viennent nous aider dans nos équipes et acquérir une première expérience professionnelle. Ils ont beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de motivation, c’est vraiment une plus-value pendant l’été pour permettre aux équipes qui travaillent toute l’année, et bien, de prendre un peu de repos et de souffler un petit peu ", conclut le Dr Jobé.